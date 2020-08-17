К концу года мэрия Москвы запустит систему, которая запретит агрегаторам передавать заказы водителям такси, злостно нарушающим ПДД. Это одна из мер, призванных снизить аварийность с участием такси, — сообщает «Коммерсантъ». По данным ГБИДД, за 6 месяцев этого года ДТП с такси произошло почти столько же, сколько за весь 2018 года.
2020-08-17T08:36:20+03:00
2020-08-17T08:36:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:36, 17 августа 2020
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