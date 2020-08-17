К концу года мэрия Москвы запустит систему, которая запретит агрегаторам передавать заказы водителям такси, злостно нарушающим ПДД. Это одна из мер, призванных снизить аварийность с участием такси, — сообщает «Коммерсантъ». По данным ГБИДД, за 6 месяцев этого года ДТП с такси произошло почти столько же, сколько за весь 2018 года.