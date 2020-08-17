И.о. главы Хабаровского края отправил в отставку регионального министра здравоохранения

Исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку регионального министра здравоохранения Александра Витько. Причиной увольнения названа неудовлетворительная работа по развитию здравоохранения. В частности, Дегтярев провел внеплановую проверку одной из поликлиник и, по его словам, услышал и увидел много нового.