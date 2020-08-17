У нескольких журналистов, сопровождавших Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, заподозрили коронавирус

У нескольких журналистов, сопровождавших премьер-министра Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, заподозрили коронавирус. Тесты дали положительный результат. Пресс-секретарь премьера Борис Беляков сообщил, что оперативно приняты необходимые меры. Журналисты изолированы и находятся под наблюдением врачей. Как напоминает РБК, сам Мишустин заболел в конце апреля. Он находился в больнице 20 дней.
2020-08-17T08:34:58+03:00
2020-08-17T08:34:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:34, 17 августа 2020
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