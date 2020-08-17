На белорусском государственном канале ОНТ перестала выходить программа «Наша утро»

Причиной стало увольнение некоторых сотрудников с канала. Одновременно к забастовке сегодня должны присоединиться «Беларуськалий» и нефтеперерабатывающий завод «Нафтан», — сообщает «Новая газета».
2020-08-17T08:34:37+03:00
2020-08-17T08:34:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:34, 17 августа 2020
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