МВД Белоруссии называет неправдой утверждения оппозиции о том, что в СИЗО остаются около 4-х тысяч задержанных

Официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова заявила ТАСС, что списки задержанных вывешены у входа в СИЗО. При этом она не смогла сказать, сколько человек сейчас находятся в изоляторах. По официальным данным, во время акций протеста были задержаны около 7-ми тысяч человек. Ранее МВД отчиталось о том, что освобождены около 2-х тысяч.