Глава Роспотребнадзора сообщила, что 2-я российская вакцина от коронавируса проходит 2-й этап клинических испытаний

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вторая российская вакцина от коронавируса проходит второй этап клинических испытаний. Речь идет о разработке новосибирского центра «Вектор». По словам Поповой, все добровольцы чувствуют себя хорошо. Сколько человек участвуют в испытаниях, Попова не уточнила.