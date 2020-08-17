Глава Роспотребнадзора сообщила, что 2-я российская вакцина от коронавируса проходит 2-й этап клинических испытаний

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вторая российская вакцина от коронавируса проходит второй этап клинических испытаний. Речь идет о разработке новосибирского центра «Вектор». По словам Поповой, все добровольцы чувствуют себя хорошо. Сколько человек участвуют в испытаниях, Попова не уточнила.
2020-08-17T08:32:51+03:00
2020-08-17T08:32:51+03:00
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08:32, 17 августа 2020
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