Премьер-министр Михаил Мишустил допустил продление выплат медикам, которые борются с коронавирусом

Финансовую поддержку могут сохранить до зимы.

Надбавки врачам и медицинскому персоналу за опасную и тяжелую работу первоначально, в апреле, собирались платить три месяца. Затем выплаты продлили – до конца лета. Сентябрь близок, и вот прмьер-министр Михаил Мишустин во время визита в онкологический центр сказал, что правительство предложит президенту Владимиру Путину в том или ином виде продолжить стимулирующую политику в отношении медиков. Как передает «Интерфакс», премьер не исключил, что надбавки сохранятся до декабря.

Напомню, по распоряжению президента лечащие пациентов с коронавирусом врачи должны получать ежемесячно дополнительно по 80 тыс. руб., средний медицинский персонал и врачи скорой помощи — по 50 тыс. руб. Младшему медперсоналу, фельдшерам и водителям скорых положены выплаты по 25 тыс. руб. К этому прибавляются региональные надбавки.

Весной врачи массово жаловались на невыплаты надбавок. Затем в правительстве специально подчеркнули, что размер выплат не связан с временем работы с пациентами.