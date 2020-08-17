Латвия может отказаться проводить хоккейный Чемпионат мира вместе с Белоруссией

Турнир должен пройти в двух странах весной будущего года.

Правительство Латвии рассмотрит сегодня вопрос о совместном с Белоруссией проведении Чемпионата Мира по хоккею в 2021 году.

На днях Премьер-министр страны Кришьянис Кариньш в связи с событиями в Белоруссии поручил главе Минобрнауки связаться с Международной федерацией хоккея, чтобы найти лучшее решение в этой ситуации.

«В настоящее время сложно представить, что после последних событий в Белоруссии мы можем совместно проводить чемпионат», — подчеркнул глава правительства Латвии.

В столице Белоруссии по окончании президентских выборов продолжаются акции протеста, в связи с чем вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола сообщил изданию Ilta Sanomat, что поднял вопрос о смене места проведения Чемпионата.

В то же время президент IIHF Рене Фазель сообщил в интервью ТАСС, что федерация не намерена переносить турнир из Минска и делать политические заявления.