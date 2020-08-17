Белоруссия сегодня начнет военные учения на западе страны, возле литовской границы

Об учениях накануне днем объявило министерство обороны. Их проведут на полигонах в Гродненской области и в районе Белорусской атомной станции, она расположена неподалёку от границы с Литвой. Задействуют подразделения ракетных войск и артиллерии, а также танковые батальоны. Основная задача – отработать вопросы усиления охраны государственной границы, рапортовали в ведомстве. В минобороны также сказали, что подразделения уже выдвинулись в район учений и заступили на боевое дежурство. Маневры продлятся до пятницы. Военное ведомство Белоруссии объявило об учениях вскоре после слов президента Лукашенко о том, что самолеты НАТО на взлете в 15-ти минутах от белорусской границы. Об этом он заявил вчера в центре Минска на провластном митинге в свою поддержку. В НАТО заверили, что наращивания войск альянса в Восточной Европе нет. Глава литовского МИДа Линас Линкявичюс в твиттере назвал ложью слова Лукашенко о том, что альянс стягивает войска к Белоруссии. Ранее Лукашенко поручил перебросить бригаду десантников из Витебска в Гродно под предлогом напряженной ситуации на западных границах.

В начале месяца Минск уже проводил учения, в них участвовали военно-воздушные силы и войска ПВО. Маневры прошли за несколько дней до выборов президента.