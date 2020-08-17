Сегодня в футбольной Лиге Европы определится второй финалист

Путевку оспорят миланский Интер и Шахтер из Донецка.

Обе команды гарантировали себе участие в Лиге Чемпионов в новом розыгрыше. Но титул – есть титул. Даже в непростой коронавирусный сезон.

После паузы соперники выглядят достойно. Интер даже навязал Ювентусу борьбу за Скудетто. А в Лиге Европы были уверенно пройдены испанский Хетафе и немецкий Байер. Стоит отметить, что подопечные Антонио Конте заметно подправили дела в обороне. За шесть последних официальных встреч они пропустили только один гол. Ну а главная забивная мощь команды – Рамеле Лукаку – поражает ворота соперников едва ли не в каждом матче.

«Горняки» в Лиге европы тоже успели пошуметь. В ответном поединке 1⁄ 8 финала они разгромили немецкий «Вольфсбург» , а в четвертьфинале оставили не у дел швейцарский «Базель» 4:1. Встреча Интер Шахтер начнется в 22 часа. Трансляция на МАТЧ ТВ.

Первыми в финал турнира вышли футболисты «Севильи». Испанский клуб обыграли английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.