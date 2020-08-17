В Мадриде сегодня начнут выборочно тестировать население на COVID-19

Цель мероприятий — выявить бессимптомных носителей вируса, которые распространяют болезнь, не зная об этом.

Мадридские власти приступят сегодня к проведению выборочных тестов на выявление коронавируса среди людей в возрасте от 15 до 49 лет, проживающих в районах с наибольшей частотой заболевания.

Как отметил советник министра здравоохранения Испании Энрике Руис-Эскудеро, в столичном регионе почти в течение месяца наблюдается рост количества новых случаев заболевания, а также пациентов в больницах.

На протяжении недели каждый день планируют делать до 1000 выборочных тестов в различных районах конгломерации. Вызов выбранных пациентов на тестирование будет осуществляться через SMS-сообщения на мобильные телефоны. Отмечается, что результаты тестов будут готовы менее чем через двое суток.

Накануне в ВОЗ был зафиксирован рекордный суточный прирост зараженных коронавирусом за все время пандемии.