В Риге суд сегодня вынесет приговор бывшему сотруднику МВД Латвии, которого обвиняют в шпионаже в пользу России

Прокурор потребовал для Олега Бурака 15 лет лишения свободы. Адвокат добивается его оправдания. На прошлом заседании подсудимый выступил с последним словом. Вину в шпионаже бывший сотрудник МВД Латвии не признал. Судья сегодня огласит приговор, сообщила агентству ТАСС адвокат Имма Янсоне. Дело рассматривают в закрытом режиме. Бурак, напомню, был арестован почти 2 года назад, все это время он провел в Рижской центральной тюрьме. По данным Службы госбезопасности страны он много лет сотрудничал с российскими спецслужбами. Длительное время Бурак работал в МВД Литвы начальником отдела учета огнестрельного оружия. Он называет уголовное дело сфабрикованным. По его словам, ему мстят за то, что перед выходом на пенсию в нулевых годах он боролся против коррупции в руководстве МВД и спецслужб и цитирую агентство Baltnews «перекрыл им бесконечную кормушку и откаты из траншей Евросоюза и бюджета Латвии».

В поддержку Олега Бурака неоднократно проводила пикеты партия «Русский союз Латвии». Она представляет интересы преимущественно русскоязычных жителей республики.