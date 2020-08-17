К общенациональной забастовке в Белоруссии присоединяются новые трудовые коллективы

В частности, по данным сайта tut.by, о своем участии в акции объявили рабочие «Беларуськалия» и «Нафтана». В открытом обращении сотрудников нефтеперерабатывающего завода говорится, что забастовка будет проходить ежедневно с 12 до 15 часов. Они заявили об отсутствии доверия к действующей власти и отметили, что жители страны не чувствуют себя в безопасности.

О митингах и забастовках ранее объявили и другие крупные компании, в том числе БелАЗ, МАЗ и Минский тракторный завод. Президент Александр Лукашенко заявил, что акции протеста на предприятиях выгодны прежде всего иностранным конкурентам.



Не стоит думать, что все выступления руководителей предприятий в Белоруссии искренне высказывают свою позицию по поводу результатов выборов президента. Такое мнение нам высказал политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его словам, кто-то из директоров может таким образом пытаться избежать бунтов на заводах.

Виноградов также высказал мнение, что в некоторых случаях желание сохранить спокойствие на предприятии для руководителей оказывается важнее, чем политическая лояльность