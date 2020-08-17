Штаб Светланы Тихановской намерен уже сегодня сформировать координационный совет для передачи власти

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской намерен уже сегодня сформировать координационный совет для передачи власти.

Создание совета оппозиция связывает с непризнанием победы Александра Лукашенко на президентских выборах. О его организации было объявлено несколько дней назад. В штабе Тихановской, где считают именно ее победителем прошедших выборов, полагают, что в координационный совет должны войти граждане Белоруссии, подходящие по определенным требованиям. Они, в частности, должны иметь уважение и доверие в обществе, считают, что голосование прошло с нарушениями и привело к насилию со стороны силовиков, а также готовы делиться идеями для перемен. По словам самой Тихановской, в совет должны войти трудовые коллективы, партии, профсоюзы и ряд других организаций. Также она попросила помощи для диалога с властями у стран Европы. Сама кандидат находится в Литве: ее соратники утверждают, что к отъезду из Белоруссии привело давление со стороны властей.

Протесты в Белоруссии не утихают больше недели. Они начались после того, как Центризбирком объявил о победе Лукашенко с результатом более чем 80%.