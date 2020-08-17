Самый доступный бензин в России — в Ямало-Ненецком автономном округе

К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного агентством «РИА Новости». Они выяснили, сколько всего горючего марки АИ-92 можно купить на среднюю зарплату. В топ регионов также попали Москва, Чукотский и Ненецкий автономные округа, а также Магаданская область.

Нижние строчки рейтинга заняли Дагестан, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Ивановская область и Ингушетия.

Отмечается, что в целом с начала года бензин марки АИ-92 подорожал почти на 2%.