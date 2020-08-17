Власти Японии пытались инициировать слияние автопроизводителей Nissan и Honda

В Токио обеспокоились ростом конкуренции, вызванной всплеском интереса покупателей к электромобилям, а также будущим альянса Renault-Nissan-Mitsubishi после преследования его бывшего главы Карлоса Гона – пишет газета Financial Times. Источник издания утверждает, что власти попытались подтолкнуть компании к переговорам о слиянии, но Nissan и Honda эту идею отвергли.