Египет после взрыва в Бейруте намерен утилизировать опасные вещества, хранящиеся в портах

Министр финансов Мухаммед Мааит пообещал, что к декабрю все гавани будут очищены. По его заверениям, власти уже избавились от большого количества заброшенных и бесхозных опасных материалов, находившихся на складах. Об этом сообщает агентство Рейтер.

Жертвами взрыва, прогремевшего в Бейруте в начале августа, стали более 170 человек, еще около 6 тысяч пострадали, десятки числятся пропавшими без вести. Причиной трагедии стала детонация почти 3 тысяч тонн аммиачной селитры, конфискованной таможней 6 лет назад.