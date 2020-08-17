Более десяти человек стали жертвами нападения боевиков на отель в столице Сомали

Еще 30 получили ранения. По сведениям местной газеты «Сомали Гардиан», среди погибших и пострадавших – правительственные чиновники.

По данным властей атаку совершили члены исламистской террористической группировки. Они взорвали у входа в гостиницу автомобиль, а затем прорвались внутрь, захватив заложников из числа постояльцев. Спецназ в течение четырех часов осаждал отель, а затем в ходе штурма ликвидировал нападавших. Силовикам удалось спасти более 200 человек.