Американские конгрессмены прервут каникулы, чтобы принять законопроект о работе Почтовой службы

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала законодателей вернуться к работе уже на этой неделе, чтобы проголосовать за документ, запрещающий почте вносить какие-либо изменения в свой режим работы.

Президент Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал идею голосования по почте, предполагая, что при таком способе грядущие президентские выборы станут самыми нечестными в истории. На этом фоне Почтовая служба предупреждала об опасности задержек в процессе голосования в удаленном режиме.

Представители Демократической партии США в свою очередь настаивают на том, что такой вид голосования является самым безопасным в условиях пандемии коронавируса.