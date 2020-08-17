Компания Unilever на волне антирасистских протестов приняла решение переименовать соус «Цыган»

Призывы о смене наименования продукта звучали уже несколько лет, однако нидерландский производитель пошел на это только сейчас – отмечает агентство Рейтер. Еще в начале лета Unilever объявила об отказе использования слова «светлый» в продукции для ухода за кожей, продаваемой в Индии и Бангладеш. Аналогичным образом поступили Компании Johnson & Johnson и L’Oreal.

На фоне кампании Black Lives Matter десятки производителей по всему миру начали пересматривать свою политику в отношении брендов, которые каким-либо образом можно счесть расистскими.