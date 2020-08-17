Израиль нанес удар на территории сектора Газа

В сообщении Армии обороны в твиттере говорится, что в течение дня в сторону Израиля запускались воздушные шары со взрывчаткой, а ранее десятки палестинцев провоцировали массовые беспорядки у стены безопасности. В ответ танки атаковали наблюдательные посты исламистского движения ХАМАС.

Газета «Коммерсант» отмечает, что число запусков шаров со взрывчаткой из сектора Газа в последнее время резко выросло. Они вызвали более сотни пожаров, в том числе на сельскохозяйственных полях.