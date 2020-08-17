Пять человек погибли в аварии с участием грузовика и легкового автомобиля в Алтайском крае

ДТП произошло на трассе Барнаул-Рубцовск. Из сообщения пресс-службы МЧС, которое приводит агентство ТАСС, следует, что все погибшие находились в легковой машине. Водитель грузовика госпитализирован. Других подробностей спасатели не приводят.

За несколько часов до этого стало известно о другой аварии, в которой также погибли пять человек. Три автомобиля столкнулись в Орловской области. Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Заведено уголовное дело.