В Новой Зеландии из-за коронавируса на месяц перенесли парламентские выборы

Премьер-министр Джасинда Арден объявила, что голосование пройдет во второй половине октября – пишет газета New Zeland Herald. Отмечается, что 11 августа в стране впервые за последние сто дней были выявлены четыре новых зараженных. В числе инфицированных оказалась семья из Окленда — крупнейшего города страны. После этого власти ввели санитарные ограничения.