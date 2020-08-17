Президент Франции призвал Евросоюз поддержать мирных демонстрантов в Белоруссии

В сообщении Эмманюэля Макрона в твиттере говорится, что местные жители добиваются уважения их прав, свобод и суверенитета. Ранее в ЕС не признали итоги президентских выборов в Белоруссии и начали работу над санкциями в отношении официального Минска.

Уже больше недели в Белоруссии не утихают массовые акции протеста. Накануне в центре Минска по разным оценкам собрались около 100-200 тысяч человек. Официальных данных МВД не привело. В тот же день прошел митинг в поддержку Александра Лукашенко. Милиция насчитала на нем более 60 тысяч человек, пресса – в два раза меньше.