Тренера футбольного клуба «Барселона» уволили на фоне разгромного поражения в Лиге чемпионов

Испанское издание Tiempo de Juego со ссылкой на президента команды Жозепа Бартомеу сообщает, что Кике Сетьен покинет свой пост. По некоторым данным, кандидатами на замещение должности являются Рональд Куман, Маурисио Почеттино и бывший игрок клуба Хави.

В прошлую пятницу в четвертьфинале престижного турнира «Барселона» проиграла мюнхенской «Баварии» со счетом 2:8. Испанский клуб пропустил в свои ворота так много мячей впервые с 1946 года.