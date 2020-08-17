Участие Михаила Ефремова в ближайших заседаниях суда остается под вопросом

Это связано с состоянием здоровья актера – сказал его защитник Эльман Пашаев. Врачи поставили предварительный диагноз инсульт. Сегодня у него назначено заседание по жалобе на условия домашнего ареста – передает агентство ТАСС.

Ефремов стал фигурантом дела о смертельном ДТП в центре Москвы. Авария произошла в начале июня на Садовом кольце. Джип артиста выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Сам Ефремов был пьян. При этом в суде он свою вину не признал, пояснив, что ничего не помнит.