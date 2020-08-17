Ракета упала в районе «зеленой зоны» в Багдаде

Снаряд разорвался неподалеку от той части иракской столицы, где находятся государственные учреждения и дипломатические представительства, в том числе посольство США – передает телеканал «Аль-Арабия». Серьезных разрушений при обстреле не произошло, пострадавших нет.

Иракские силы безопасности отчитались об обнаружении ракетной установки на предполагаемом месте запуска. Там же были найдены еще две готовые к стрельбе ракеты.