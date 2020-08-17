В Москве по данным оперативного штаба за сутки умерли еще 10 человек с коронавирусом

Уже больше трех недель, согласно официальной статистике, в городе регистрируется примерно одинаковое количество новых летальных случаев. Жертвами инфекции стали 4666 пациентов. Заразились свыше 250 тысяч, большинство из них выздоровели.

Что касается общемировой статистики, по данным Университета Джонса Хопкинса число инфицированных коронавирусом на планете превысило 21,5 миллион человек. Умерли свыше 770 тысяч.