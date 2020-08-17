Белорусское МВД отвергает данные о задержаниях митингующих на воскресных акциях в Минске

Пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова сообщила, что в оперативно-дежурной службе информации об этом нет. Ее слова приводит агентство ТАСС. При этом накануне местное бюро «Радио Свобода» утверждало, что силовики затащили несколько человек в микроавтобус без номеров возле здания ГУМа. О задержаниях также сообщал сайт tut.by и телеканал «Белсат».

На протестную акцию накануне вышли, по разным оценкам, около 100-200 тысяч человек. Официальных данных МВД не привело. В тот же день прошел митинг в поддержку Александра Лукашенко. Милиция насчитала на нем более 60 тысяч человек, пресса – в два раза меньше.