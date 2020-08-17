Футбольный клуб «Севилья» вышел в финал Лиги Европы

Испанцы обыграли английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1. Для «Севильи» это уже шестой выход в финал турнира, до этого команда пять раз выигрывала Лигу Европы.

Финал пройдет 21 августа в Кельне. Соперник испанского клуба определится в матче между итальянским «Интером» и украинским «Шахтером».

Сезон Лиги Европы был приостановлен в марте в связи с пандемией. В июне турнир было решено доиграть.