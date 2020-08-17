Израильские военные отчитались о предотвращении теракта в Вифлееме

Инцидент произошел неподалеку от святыни – гробницы праматери Рахили. В сообщении военных, размещенном в твиттере, говорится, что солдаты заметили террориста, который пытался бросить бутылку с зажигательной смесью в сторону гробницы. По нему открыли огонь. Жив ли злоумышленник – не уточняется.
2020-08-17T02:06:38+03:00
2020-08-17T02:06:38+03:00
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02:06, 17 августа 2020
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