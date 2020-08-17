У журналистов правительственного пула заподозрили коронавирус

Положительные тесты были выявлены у сотрудников российских СМИ, сопровождавших премьера Михаила Мишустина в его поездке по Дальнему Востоку. Это рассказал пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков – его слова приводит агентство ТАСС.

Как уточняется, журналистов изолировали. На графике премьера инцидент никак не отразится. Ранее от поездки был вынужден отказаться полпред президента Юрий Трутнев, заразившийся новой инфекцией. Турне Мишустина, начавшееся 13 августа, завершится уже завтра.