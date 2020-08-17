Conflict Intelligence Team заметила признаки переброски росгвардейцев к белорусской границе

Расследовательская группа со ссылкой на свидетельства очевидцев пишет о колоннах грузовиков без маркировок и номеров, похожие на те, что используют в силовом ведомстве. На схожие видеоролики и фото также обратили внимание сайты «Медуза», «Фонтанка» и «Медиазона». Пресс-служба Западного военного округа сообщила, что такая техника не стоит у него на вооружении. Пока это единственный официальный комментарий на этот счет.

В Белоруссии не прекращаются акции протеста. Президент Александр Лукашенко, дважды за прошедшие выходные переговоривший с Владимиром Путиным, говорил о готовности России оказать помощь в обеспечении безопасности в стране.