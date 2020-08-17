Автогонщик Льюис Хэмилтон превзошел рекорд Михаэля Шумахера по числу подиумов в карьере

Британец, финишировавший первым на прошедшем накануне Гран-при Испании, поднялся на пьедестал почета «Формулы-1» уже в 156-й раз – на один раз больше, чем знаменитый «Красный барон».

Вторым в минувшей гонке стал нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull, третьим – напарник Хэмилтона по команде Mercedes финн Валттери Боттас. Россиянин Даниил Квят из Alpha Tauri финишировал 12-м.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Бельгии 28-30 августа.