Центр имени Гамалеи рассказал о попытках Запада переманить российских ученых

При этом, как отметил глава исследовательского центра Александр Гинцбург, коллектив специалистов, разработавших вакцину от коронавируса, работает вместе последние десять лет – передает агентство ТАСС. О том, что конкретно выступил в роли «перекупщиков» не говорится.

Вчера стало известно, что на третьем этапе исследований российский препарат введут десяткам тысяч человек. Массовая вакцинация может начаться примерно через месяц. О регистрации вакцины на прошлой неделе объявил президент Владимир Путин.