Новые американские санкции против Сирии могут коснуться европейских компаний

Вашингтон, по сведениям газеты The Wall Street Journal, намерен разорвать финансовые связи Дамаска с другими государствами. О каких именно фирмах идет речь – не уточняется. Издание лишь пишет, что ограничительные меры вероятно затронут партнеров сирийского режима, работающих в Европе, Ливане и Объединенных Арабских Эмиратах.

В этом месяце другая американская газета The New York Times сообщала о планах США ужесточить санкции с целью сменить власть в стране. Впрочем, многие эксперты сомневаются в действенности этих мер.