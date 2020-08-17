Как следует из сообщения офиса украинского президента Владимира Зеленского, таким образом белорусские власти продемонстрировали, что «историческая близость двух народов и принцип взаимной помощи соседей» для них ничего не стоят. Ранее Киев требовал выдать россиян – они, по данным украинских спецслужб, принимали участие в боевых действиях в Донбассе.
32 человека, которых в Белоруссии называют наемниками ЧВК «Вагнер», вернулись в Россию несколько дней назад. Минск подозревал их в организации массовых беспорядков.
Киев назвал безответственным решение Минска передать задержанных россиян на родину
Как следует из сообщения офиса украинского президента Владимира Зеленского, таким образом белорусские власти продемонстрировали, что «историческая близость двух народов и принцип взаимной помощи соседей» для них ничего не стоят. Ранее Киев требовал выдать россиян – они, по данным украинских спецслужб, принимали участие в боевых действиях в Донбассе.