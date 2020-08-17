Киев назвал безответственным решение Минска передать задержанных россиян на родину

Как следует из сообщения офиса украинского президента Владимира Зеленского, таким образом белорусские власти продемонстрировали, что «историческая близость двух народов и принцип взаимной помощи соседей» для них ничего не стоят. Ранее Киев требовал выдать россиян – они, по данным украинских спецслужб, принимали участие в боевых действиях в Донбассе.

32 человека, которых в Белоруссии называют наемниками ЧВК «Вагнер», вернулись в Россию несколько дней назад. Минск подозревал их в организации массовых беспорядков.