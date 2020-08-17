В белорусских СИЗО, по подсчетам оппозиции, остаются порядка 4 тысяч задержанных

Такие данные в разговоре с агентством ТАСС привела соратница экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова. По ее словам, это в том числе политзаключенные, задержанные еще до выборов.

В МВД, в свою очередь, эту информацию назвали фейком. Пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова заметила, что списки правонарушителей вывешены у входа в изолятор. При этом оперативно уточнить цифры она не смогла.

Ранее милиция сообщала о почти 7 тысячах задержанных, а позже отчитывалась о том, что 2 тысячи человек были отпущены на свободу.