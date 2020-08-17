Мировой суд в Москве начинает рассматривать уголовное дело против оппозиционера Алексея Навального

Его обвиняют в клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны.

Поводом для преследования Навального стал его комментарий к видеоролику в поддержку поправок к Конституции. В нем, помимо 93-летнего ветерана Игната Артеменко, также участвовали, к примеру, космонавт Олег Кононенко, актер Иван Охлобыстин, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов и ряд других общественных деятелей. Всех снимавшихся в видеоролике Навальный назвал «командой продажных холуев», «позором страны», «предателями» и «людьми без совести». Через неделю после этого внук ветерана Великой Отечественной Игорь Колесников сообщил, что его деду стало плохо с сердцем. А Следственный комитет посчитал, что слова Навального относились непосредственно к Артеменко. Сам оппозиционер называет это дело сфабрикованным и считает, что его завели, поскольку у него заканчивается условный срок по предыдущим делам.

Навальному грозит штраф либо общественные работы.