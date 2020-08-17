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00:03, 17 августа 2020

Сотрудники Белорусской государственной телерадиокомпании сегодня могут присоединиться к общенациональной забастовке

Они требуют от властей дать им возможность рассказывать об акциях протеста и призывают найти тех, кто избивал мирных демонстрантов.

Власти Белоруссии попытались предотвратить акцию протеста. В субботу к журналистам гостелерадиокомпании приехали председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова и пресс-секретарь президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт. Впрочем, диалога, судя по видеозаписям, опубликованным в СМИ и соцсетях, не вышло. Представители власти сказали сотрудникам государственного медиахолдинга, что не надо раскачивать лодку и бастовать, поскольку будет только хуже. Журналисты интересовались, почему им не дают говорить о протестах, почему никто не ответил за избиение людей, а некоторых продолжают держать в СИЗО, но ответа не получили. В это время перед зданием телерадиокомпании проходил пикет с участием нескольких сотен человек. Люди держали плакаты с призывом к журналистам госканалов говорить правду. Позже к пикетчикам вышел один из участников переговоров – он работает многие годы осветителем. По его словам, 80 процентов технического персонала телерадиокомпании готовы к забастовке. Этот вопрос решится сегодня окончательно.

Штаб экс-кандидата в президенты от оппозиции Светланы Тихановской поддержал намерение сотрудников Белтелерадиокомпании устроить забастовку. Там поблагодарили журналистов из государственных СМИ, которые не испугались сказать правду.



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