В Москве за сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 10 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус.
2020-08-16T23:08:59+03:00
2020-08-16T23:08:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:08, 16 августа 2020
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