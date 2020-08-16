Правительство Италии постановило вновь закрыть дискотеки и танцплощадки под открытым небом. Такие меры приняты в связи с ростом числа новых случаев заражений коронавирусом. Как пишет у себя в Фейсбуке министр здравоохранения Роберто Сперанца, вводится обязательное ношение масок с 18 часов вечера до 6 утра в любых общественных местах с массовым скоплением людей. Дискотеки в Италии были последними заведениями, которые было разрешено открыть после карантина в середине июля.