Трамп в Twitter неожиданно подверг критике телеканал Fox News

Дональд Трамп в своем Twitter неожиданно подверг критике телеканал Fox News, который обычно выделял в лучшую сторону среди прочих СМИ. Американский лидер отметил, что этот канал теперь невозможно смотреть днем по выходным. «Это даже хуже, чем канал фейковых новостей CNN, — пишет президент США. Теперь он рекомендует переключаться на новостной канал One America News Network.
2020-08-16T23:04:41+03:00
2020-08-16T23:04:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 16 августа 2020
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