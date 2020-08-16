Трамп в Twitter неожиданно подверг критике телеканал Fox News

Дональд Трамп в своем Twitter неожиданно подверг критике телеканал Fox News, который обычно выделял в лучшую сторону среди прочих СМИ. Американский лидер отметил, что этот канал теперь невозможно смотреть днем по выходным. «Это даже хуже, чем канал фейковых новостей CNN, — пишет президент США. Теперь он рекомендует переключаться на новостной канал One America News Network.