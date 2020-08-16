В подмосковном Клину совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. Как передает ТАСС, пострадал пилот, угрозы его жизни нет. По словам источника агентства, при взлете с частной территории аэродрома Щекино у самолета «Вильга-35» произошла остановка двигателя. Возгорания после жесткой посадки не было, разрушений на земле также нет.