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23:04, 16 августа 2020

В подмосковном Клину совершил жесткую посадку легкомоторный самолет

В подмосковном Клину совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. Как передает ТАСС, пострадал пилот, угрозы его жизни нет. По словам источника агентства, при взлете с частной территории аэродрома Щекино у самолета «Вильга-35» произошла остановка двигателя. Возгорания после жесткой посадки не было, разрушений на земле также нет.



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