Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова утверждает, что четыре тысячи человек остаются задержанными после акций протеста против итогов президентских выборов. В интервью ТАСС Колесникова потребовала немедленного освобождения как их, так и политзаключенных, которые были задержаны еще до президентских выборов.