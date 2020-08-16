МВД Белоруссии не подтверждает факты задержания граждан после сегодняшней акции оппозиции в Минске

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова, в оперативно-дежурной службе информации о задержаниях в воскресенье нет. Ранее ряд белорусских СМИ сообщал, что в нескольких районах Минска задерживают расходящихся с митинга оппозиции людей. Относительно количества участников оппозиционного митинга пресс-секретарь отметила, что официальная информация МВД будет, скорее всего, утром в понедельник. СМИ оценивали численность протестной акции от десятков тысяч до двухсот тысяч человек.