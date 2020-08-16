Сегодня в Кельне определится первый финалист футбольной Лиге Европы.

Как это ни удивительно, но «Манчестер Юнайтед» и «Севилья» – последние представители своих стран в нынешних Еврокубках. В Лиге Чемпионов, напомним, остались только немецкие и французские команды. Так что даже выход в финал Лиги Европы, не говоря уже о победе в турнире, станет для обоих клубов несомненным успехом. Букмекеры, равно как и специалисты, шансы команд на выход в финал оценивают примерно поровну.

При этом турнирный путь «Манчестер Юнайтед» на пути к полуфиналу был не в пример проще. Англичане прошли австрийский ЛАСК и датский «Копенгаген». Причем последних смогли одолеть лишь в дополнительное время. В то время как на пути «Севильи» в плей-офф были «Рома» из Италии и другой представитель АПЛ – «Вулверхэмптон». Трансляцию полуфинала «Севилья» — «Манчестер Юнайтед» ведет канал МАТЧ ТВ.

Во второй полуфинальной паре завтра сыграют миланский «Интер» и донецкий «Шахтер».