В Москве на 79-м году жизни умер депутат Мосгордумы Николай Губенко

Об этом сообщил спикер гордумы Алексей Шапошников. Николай Губенко — актер, кинорежиссер и сценарист. С 1960-х годов играл в Театре на Таганке, в 1980-х стал главным режиссером театра. В 1993 году основал театр «Содружество актеров Таганки», куда перешла часть коллектива Театра на Таганке. Губенко был последним министром культуры СССР и занимал этот пост в 1989-1991 годах. В 2005 году стал депутатом Мосгордумы от КПРФ.