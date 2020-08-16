В Москве на 79-м году жизни умер депутат Мосгордумы Николай Губенко

Об этом сообщил спикер гордумы Алексей Шапошников. Николай Губенко — актер, кинорежиссер и сценарист. С 1960-х годов играл в Театре на Таганке, в 1980-х стал главным режиссером театра. В 1993 году основал театр «Содружество актеров Таганки», куда перешла часть коллектива Театра на Таганке. Губенко был последним министром культуры СССР и занимал этот пост в 1989-1991 годах. В 2005 году стал депутатом Мосгордумы от КПРФ.
2020-08-16T22:04:45+03:00
2020-08-16T22:04:45+03:00
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22:04, 16 августа 2020
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