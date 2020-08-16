Пять часов продолжалась многотысячная акция белорусской оппозиции в Минске

По оценкам белорусского портала Tut.by, в ней приняли участие не менее 200 тыс человек. Люди прошли маршем по центральным улицам до площади перед зданием правительства.

Обращаясь к собравшимся, Мария Колесникова, член объединенного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сказала, что Александр Лукашенко должен уйти в отставку. Колесникова добавила, что уже в понедельник белорусская оппозиция подаст в суд жалобу на действия силовиков при разгоне протестных акций.

Сегодня же на Площади независимости в Минске на провластном митинге выступил президент Белоруссии. По словам Лукашенко, он не позволит никому отдать страну, в отставку не уйдет и предостерег от вмешательство в дела Белоруссии других государств. Митинг в поддержку Лукашенко собрал, по оценке властей, 70 тыс. человек.

Ранее в некоторых СМИ республики появилась информация со ссылкой на высокопоставленного представителя МВД о том, что сегодня могут выйти на свободу все задержанные в ходе протестов. МВД страны эту информацию подтвердить не смогло. Более того, читатели агентства Tut.by сообщают, что в нескольких районах Минска задерживают расходящихся с митинга оппозиции людей. Сколько всего задержанных, неизвестно. Сайт Euroradio подтверждает, что задержания есть и они проводятся «случайным образом» в центре и на окраинах города.