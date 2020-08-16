Мария Колесникова планирует завтра посетить один из белорусских заводов

Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, представительница объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова рассказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что штаб планирует поддерживать все мирные акции несогласия и забастовки в Белоруссии. В частности, завтра М.Колесникова планирует посетить один из белорусских заводов. «Мы точно будем поддерживать, и, скорее всего, завтра у нас будет первый визит на один из заводов. Пока еще секрет [какой]. В Белоруссии очень много заводов, много людей, которые сейчас поддерживают мирные акции несогласия и забастовки, поэтому мы точно будем их поддерживать», — сказала она.

Колесникова сообщила, что также завтра планирует лично подать заявление о возбуждении уголовных дел по факту смерти и убийства двух человек, а также по факту пыток, которые применяются к гражданам.